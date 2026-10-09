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Comunicato Stampa: Jonela Leskaj lancia il Bestseller “Rinascere Allo Specchio”

Milano, 10.10.2026 – Il disagio legato alla propria immagine corporea viene spesso considerato una questione superficiale, legata alla vanità o al desiderio di piacere agli altri. Chi lo vive ogni giorno, davanti allo specchio, sa che non è così: si tratta di libertà, di sicurezza personale e, in molti casi, di anni passati a nascondersi.

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