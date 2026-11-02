Il Consiglio regionale del Veneto presenta uno studio innovativo: tre dipendenti su quattro hanno già sperimentato l’IA nel lavoro. È stata svolta un’indagine su 203 dipendenti: il 75% ha già utilizzato l’intelligenza artificiale nell’attività lavorativa, il 72% è disponibile a sperimentare di più, il 77% dichiara di verificare abitualmente le fonti e il 70% vuole contribuire a individuare le applicazioni più utili. Con Lifeed un progetto pionieristico per valorizzare le competenze umane e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione. Per il Presidente dell’Assemblea legislativa veneta, Luca Zaia: “La tecnologia deve aiutare le persone a lavorare meglio, non sostituirle”.
Comunicato Stampa: Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione. Consiglio Veneto presenta studio innovativo
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