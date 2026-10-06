Nel trimestre estivo da luglio a settembre di quest’anno le immatricolazioni del noleggio veicoli (auto + veicoli commerciali leggeri) crescono moderatamente (+3,1%) e soltanto grazie al noleggio a breve termine, protagonista quest’anno di una formidabile accelerazione. I dati indicano un aumento complessivo nei volumi di 3.000 unità, con un totale che si avvicina alle 100.000 immatricolazioni. Sono quasi 4.000 le targhe aggiuntive del noleggio a breve termine (tutte vetture, perché il comparto dei veicoli commerciali leggeri è stabile), mentre il noleggio a lungo termine si attesta ai livelli delle immatricolazioni del terzo trimestre 2025, con 2.000 auto in più e quasi 3.000 mezzi da lavoro in meno.
Comunicato Stampa: Il noleggio si attesta al 31,6% di quota nelle immatricolazioni nazionali dei primi nove mesi 2026
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