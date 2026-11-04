Il gusto comincia a prendere forma prima dell’assaggio. Colori, illuminazione, caratteri del menu e forma del piatto contribuiscono a costruire le aspettative; memoria, esperienze pregresse e meccanismi della ricompensa intervengono nella percezione del cibo. A dimostrarlo sono gli studi di psicologia delle scelte alimentari condotti da Alessandro Fici, docente a contratto di Neuroscience for Communication Lab all'Università IULM e all'Università degli Studi di Milano. Comprendere come nasce l’esperienza del gusto significa offrire ai professionisti nuovi strumenti per progettare piatti, ambienti e servizi.
Comunicato Stampa: Il gusto comincia prima dell’assaggio: a In Cibum Extra 2026 le intelligenze della cucina
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