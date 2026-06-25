Comunicato Stampa: ICCIUK e Mallei lanciano UK Market Ecosystem: programma per l’internazionalizzazione delle imprese

ICCIUK e Mallei lanciano un programma che unisce l’autorevolezza istituzionale e il network londinese della Camera con la piattaforma proprietaria di market intelligence di Mallei, partner tecnologico e operativo dell’iniziativa.
Londra. La Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom (ICCIUK) e Mallei presentano UK Market Ecosystem, un programma che ridisegna il modo in cui le imprese italiane crescono sul mercato britannico. Unendo l’autorevolezza istituzionale e il network londinese della Camera con una tecnologia proprietaria di market intelligence, il programma offre alle aziende intelligence di mercato, relazioni qualificate con buyer britannici e un posizionamento credibile nella business community di Londra.
Entrare oggi nel mercato britannico non significa più partecipare a una missione e tornare con qualche biglietto da visita. Significa sapere in anticipo quali interlocutori contano davvero, raggiungerli con metodo e costruire una reputazione che resti nel tempo. È da questa convinzione che nasce UK Market Ecosystem: un percorso che accompagna l’impresa lungo tutto il cammino, dalla prima analisi del mercato fino alle relazioni che si consolidano mese dopo mese.
ICCIUK porta ciò che una Camera costruisce in decenni e nessuna tecnologia può replicare: autorevolezza istituzionale, un network londinese consolidato e un calendario di eventi che apre porte reali nella business community della capitale. A questa forza istituzionale Mallei, partner tecnologico e operativo dell’iniziativa, unisce il motore del programma: una piattaforma proprietaria di market intelligence che legge il mercato UK, identifica le opportunità commerciali più rilevanti per ciascuna azienda e ne struttura lo sviluppo nel tempo.
UK Market Ecosystem si affianca agli strumenti pubblici di internazionalizzazione con un approccio continuativo e personalizzato a livello di singola impresa, là dove il supporto tradizionale si ferma. L’iniziativa si rivolge sia alle singole imprese sia ai soggetti istituzionali del sistema Italia (Regioni, Camere, associazioni di categoria, consorzi export) che vogliono offrire alle proprie aziende uno strumento complementare e duraturo di crescita verso il Regno Unito. Il modello è pienamente compatibile con i principali strumenti pubblici di sostegno, inclusi voucher regionali e fondi dedicati, di cui amplifica l’efficacia con tecnologia proprietaria e accesso alla rete della Camera.
Comunicato Stampa: ICCIUK e Mallei lanciano UK Market Ecosystem: programma per l’internazionalizzazione delle imprese
ICCIUK e Mallei lanciano un programma che unisce l’autorevolezza istituzionale e il network londinese della Camera con la piattaforma proprietaria di market intelligence di Mallei, partner tecnologico e operativo dell’iniziativa.
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