Milano, 27.11.2026 – Intere generazioni sono cresciute associando la vaniglia a un aroma standardizzato. Eppure, la vaniglia autentica, un’orchidea che cresce solo nella fascia equatoriale e richiede impollinazione manuale, mesi di cura e una lunga lavorazione dopo la raccolta, resta tutt’oggi ancora poco conosciuta. Dietro questa distanza c’è anche il lavoro, spesso invisibile, dei coltivatori che la producono.
Comunicato Stampa: Giorgio Tomalino lancia il Bestseller “La Leggenda di Don Vanilla”
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