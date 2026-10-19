Federturismo Confindustria amplia la propria rappresentanza con l’ingresso di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital, che rappresenta in Confindustria il settore del noleggio veicoli e dei servizi di mobilità.
L’adesione riguarda un comparto strategico per l’economia nazionale e per l’offerta turistica. Nel 2025 il noleggio veicoli ha raggiunto un giro d’affari di 17 miliardi di euro, con una flotta di circa 1,5 milioni di veicoli e oltre 526 mila immatricolazioni, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. Un mercato che contribuisce concretamente al rinnovo del parco circolante e risponde alle nuove esigenze di mobilità di imprese, cittadini e viaggiatori.
Comunicato Stampa: Federturismo Confindustria: ANIASA entra nella Federazione, si rafforza la filiera integrata del tur
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