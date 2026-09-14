La 41^ edizione della Stella Alpina Storica, rievocazione della celebre corsa automobilistica disputata tra il 1947 e il 1956 sugli impegnativi percorsi dolomitici del Trentino, ha nuovamente incoronato Federico e Alberto Riboldi: quarta vittoria consecutiva per questi specialisti bresciani della regolarità, figlio e padre dall’intesa perfetta all’interno dell’abitacolo della loro Fiat 508 C del 1937. Al secondo e terzo posto hanno completato il podio Sergio Sisti e Anna Gualandi su Lancia Lambda del 1929 e Paolo Salvetti con Roberto Bortoluzzi su Fiat 508 C del 1937.
Questo ordine coincide con la classifica della categoria “Legend” per le auto costruite fino al 1947, mentre nelle prime tre posizioni della categoria “Celebration” (auto dal 1948 al 1976) si sono piazzati Mauro Argenti e Roberta Amorosa (Porsche 911 S 2.2 del 1969), Giovanni Pedrali e Simona Bonomelli (Porsche 356 B del 1962), Ezio e Andrea Ronzoni (Porsche 911 T del 1970). Tra gli equipaggi femminili si sono imposte Maria Luisa Chillemi ed Emma Graziani su Lancia Beta Montecarlo; il primo premio come equipaggio giovane è andato ai fratelli Giorgio e Daniele Bossi su Simca 8 del 1938. Il Trofeo Tassoni per le scuderie è stato assegnato alla folta schiera di equipaggi argentini e uruguaiani. Il Trofeo Ferrari Trento per i club è stato appannaggio del Club Orobico di Bergamo.
Comunicato Stampa: FEDERICO E ALBERTO RIBOLDI INVINCIBILI ALLA STELLA ALPINA CON LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA
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