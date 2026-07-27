I Prime Days Amazon rappresentano ormai un appuntamento fisso nel calendario del credito digitale italiano. I dati dell’Osservatorio sul Credito di Experianmostrano che nei quattro giorni di offerte (23–26 giugno 2026) le richieste diBuy Now Pay Latersono cresciute del+11,3% rispetto ai Prime Days 2025, con una media giornaliera superiore del +1,8% rispetto al resto di giugno. La spesa media si è attestata a216€, in crescita dell’8,6%rispetto ai 199€ dei Prime Days 2025.
Comunicato Stampa: Experian: i Prime Days portano il BNPL a +11,3% a/a, GenZ e nati all'estero spingono la domanda
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