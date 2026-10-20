Experian Italia e Finanz annunciano Experian4Finanz, una partnership che porta nelle scuole italiane Finance for School: un programma di alfabetizzazione finanziaria per studenti, docenti e famiglie, che propone percorsi interattivi supportato da una rete di studenti ambassador.
Comunicato Stampa: Experian e Finanz portano l’educazione finanziaria nelle scuole italiane con Finance for School
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