A luglio il credito italiano mostra dinamismo su tutti i principali prodotti, con i mutui immobiliari a guidare la scena. Le richieste di mutuo, infatti, sono cresciute del +9% su base annua e del +1,3% rispetto a giugno. Questa crescita, unita all’aumento dell’importo medio, che sale a €125.987, +4,2% rispetto a luglio 2025, conferma una domanda in espansione su tutto il territorio: Centro e Sud segnano rispettivamente +18,7% e +16,6% annuo, con Roma che si distingue tra le grandi città con un +25%. A trainare la domanda sono soprattutto le generazioni più giovani, con la Gen Z (18-30 anni) che copre il 19,5% delle richieste in crescita del +37,7% su base annua.
Comunicato Stampa: Experian: a luglio le famiglie italiane tornano a investire sull'immobiliare; mutui +9% a/a
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