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Comunicato Stampa: Dove acquistare Adobe Creative Cloud Pro e risparmiare sull'abbonamento

Dove acquistare Adobe Creative Cloud Pro senza pagare il listino pieno è una domanda che si pongono grafici, fotografi, videomaker e freelance. La risposta dipende dalla formula scelta: sul sito Adobe l'abbonamento mensile senza vincoli è il più caro, le formule annuali le più convenienti. Un'alternativa ancora più economica sono i rivenditori digitali autorizzati, che propongono 12 mesi di licenza in un unico pagamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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