‘Le Scarpe bianche- In cammino per l’autismo’, il progetto dell’associazione di promozione sociale ‘Famiglie e Abilità’. Vianello (Lega- LV): “Iniziativa che unisce sport e inclusione per valorizzare le potenzialità dei ragazzi affetti da una forma dello spettro autistico e per sostenere le loro famiglie.”
Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il progetto ‘Le Scarpe bianche - In cammino per l’autismo’
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