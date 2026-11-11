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Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il progetto ‘Le Scarpe bianche - In cammino per l’autismo’

‘Le Scarpe bianche- In cammino per l’autismo’, il progetto dell’associazione di promozione sociale ‘Famiglie e Abilità’. Vianello (Lega- LV): “Iniziativa che unisce sport e inclusione per valorizzare le potenzialità dei ragazzi affetti da una forma dello spettro autistico e per sostenere le loro famiglie.”

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