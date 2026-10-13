12esima edizione Festival del Vino e della Vendemmia: dal 16 al 18 ottobre 2026 in centro a Verona. Bozza (FI): “Evento che supera la dimensione della semplice degustazione, facendo del vino un punto d'incontro tra produzioni, territori, gastronomia, cultura, musica e convivialità.”
Comunicato Stampa: CRV - Presentato 12' Festival del Vino e della Vendemmia, dal 16 al 18 ottobre in centro a Verona
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