Seconda commissione. Illustrato Pdl 116, a prima firma Alberto Stefani, “Misure premiali per gli Enti locali che realizzano interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di promozione e miglioramento della qualità ambientale nella Regione del Veneto”
Comunicato Stampa: CRV - Illustrato Pdl, a prima firma del Presidente, Alberto Stefani, su rigenerazione urbana
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