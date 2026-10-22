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Comunicato Stampa: CRV - Illustrato Pdl, a prima firma del Presidente, Alberto Stefani, su rigenerazione urbana

Seconda commissione. Illustrato Pdl 116, a prima firma Alberto Stefani, “Misure premiali per gli Enti locali che realizzano interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di promozione e miglioramento della qualità ambientale nella Regione del Veneto”

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