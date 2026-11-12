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Comunicato Stampa: CRV - "Come riflessi sulle onde. Lettere ad Angelo Vassallo, Giglio di mare reciso dalla mafia"

‘Come riflessi sulle onde. Lettere ad Angelo Vassallo, Giglio di mare reciso dalla mafia’. Trevisi (Pd): “Vassallo esempio di buona politica. I giovani rappresentano il futuro della nostra società, che deve fondarsi sulla cultura della legalità e sull’impegno civico”

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