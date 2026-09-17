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Comunicato Stampa: CRV - Ascoltato Sindaco di Bolzano Vicentino su progetto di impianto fotovoltaico industriale

Seconda commissione, in seduta congiunta con la Terza, ascolta Sindaco di Bolzano Vicentino su progetto di impianto fotovoltaico industriale. Definizione Bacini Territoriali ottimali e omogenei per servizi tpl. Tutela e Risanamento Atmosfera. Risposte a IRC 11 e 12

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