Seconda commissione, in seduta congiunta con la Terza, ascolta Sindaco di Bolzano Vicentino su progetto di impianto fotovoltaico industriale. Definizione Bacini Territoriali ottimali e omogenei per servizi tpl. Tutela e Risanamento Atmosfera. Risposte a IRC 11 e 12
Comunicato Stampa: CRV - Ascoltato Sindaco di Bolzano Vicentino su progetto di impianto fotovoltaico industriale
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