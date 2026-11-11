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Comunicato Stampa: CRV - Al Ferro Fini il libro "A cuore fermo. Il trapianto come rinascita: una storia di coraggio"

'A cuore fermo. Il trapianto come rinascita: una storia di coraggio'. Cendron (LCV): “Un libro che attesta come il limite, quando incontra competenza e unione di intenti, possa diventare un nuovo inizio per una medicina capace di mettere al centro le persone. La cultura del dono parte dai territori.”

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