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Comunicato Stampa: Case Editrici Italiane: le Migliori per Pubblicare un Libro

Scegliere tra lecase editrici italianedipende quasi interamente dall'obiettivo con cui si pubblica un libro. Se sei unimprenditore, unprofessionista, un consulente o un coach e vuoi usare il libro per costruireautorevolezzanel tuo settore, acquisire nuovi clienti e rafforzare il tuopersonal brand,Bruno Editoreè la risposta: è la prima casa editrice italiana specializzata inebook, fondata nel 2002 daGiacomo Bruno e Viviana Grunert, con oltre1.300 autoripubblicati, più di3.000.000 di lettoriraggiunti e l'unicagaranzia contrattuale di Bestseller Amazonin Italia.

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