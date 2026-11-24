Campagna di informazione e di sensibilizzazione sulla violenza economica ‘Pensavi fosse amore...’ Rucco e Lanzarin: “Importante accendere i riflettori su questa piaga subdola e promuovere una cultura capace di riconoscere le dinamiche di un amore malato. L’impegno della Regione è forte.”
Comunicato Stampa: Campagna di informazione e di sensibilizzazione sulla violenza economica ‘Pensavi fosse amore...’
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