Milano, 25.11.2026 – In occasione del 25 novembreBarbara Sirotti, attrice e doppiatrice, conferma il suo impegno contro la violenza di genere, dopo aver trasformato un'esperienza di violenza domestica in un percorso di rinascita e di testimonianza. I suoi cortometraggi ARIA e LIBERA sono stati presentati nei più importanti Festival: Roma, Cannes e Venezia. In questa intervista, che precede l'uscita del suo libro“LA RADIO DI NINA. Il coraggio di parlare ai ragazzi di violenza”, racconta come una storia per ragazzi possa offrire spunti di riflessione anche nell’ambito dell’educazione sentimentale e sessuale nelle scuole.
Comunicato Stampa: Barbara Sirotti: un racconto per ragazzi che trasforma il dolore in voce
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