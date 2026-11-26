Veronafiere ospita la 43^ Assemblea Annuale dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – che vede la partecipazione di sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo delle imprese che si confrontano sulle principali sfide del Paese. “Cara Italia – I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica” è il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, inaugurata mercoledì 25 novembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Comunicato Stampa: ASI LANCIA IL PROGETTO "COMUNI AMICI DEI VEICOLI STORICI"
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