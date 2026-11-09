L’appuntamento autunnale con ASI in Pista, lo speciale track day dedicato alle auto storiche, si è svolto all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma) concludendo con l’elezione della Best of Paddock e la consegna dei premi speciali alle vetture più rappresentative. La Lancia Aurelia B24 S del 1957, Targa Oro ASI del collezionista Ruggero Antonicci, è stata la regina di questa edizione: un esemplare che ricorda il 120° anniversario del Marchio torinese incarnandone le caratteristiche di stile, eleganza e innovazione che ne hanno contraddistinto la produzione.
Il Trofeo Regina della Pista è andato alla Chevron B73 Sport Prototipo del 1995 di Fabio Montani; il Trofeo Regina dei Rally alla Opel Kadett GTE del 1978 di Daniele Bossi; il Trofeo Gran Turismo alla De Tomaso Pantera Gruppo 3 del 1972 di Fabrizio Ferrari; il Trofeo Youngtimer alla Mini John Cooper Works GP del 2006 di Gabriele Bisconcini.
Comunicato Stampa: ASI IN PISTA 2026: LA LANCIA AURELIA B24 S ELETTA BEST OF PADDOCK, TRA STORIA, PASSIONE E GRANDI PRO
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