Venerdì 13 novembre 2026 è partito ufficialmente da Piazza Montecitorio, a Roma, il viaggio “Borghi in Carrozza – Sulla Strada della Gentilezza”: un progetto ideato da Danilo Ragona e Luca Paiardi che si propone di attraversare 20 regioni italiane coinvolgendo 40 borghi con l’obiettivo di valorizzare le esperienze positive, ascoltare le comunità e contribuire a rendere i territori più accoglienti e inclusivi.
L’iniziativa è stata avviata in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, con la partecipazione dell’Onorevole Roberto Traversi, di Natalia Re, in rappresentanza del Movimento Italiano per la Gentilezza, Antonio Durso, Presidente Commissione ASI Solidale, e Francesco Di Lauro, Presidente Commissione ASI Green.
Comunicato Stampa: ASI E BORGHI IN CARROZZA SULLA STRADA DELLA GENTILEZZA
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