Una presenza in grande stile, quella dell’Automotoclub Storico Italiano alla 16^ edizione di Milano AutoClassica, il salone dell’auto classica e sportiva in programma a Fiera Milano (Rho) da giovedì 19 a domenica 22 novembre. L’ASI Village attende i visitatori nel Padiglione 16 insieme ad una ventina di Club Federati e con alcune tematiche espositive di grande interesse.
Comunicato Stampa: ASI A MILANO AUTOCLASSICA CON 100 ANNI DELLA CARROZZERIA TOURING E IL TRIBUTO A MICHELE ALBORETO
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