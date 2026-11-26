Milano, 26.11.2026 - Nell'epoca dei corsi online e delle videolezioni , una parte crescente di imprenditori e professionisti sceglie di tornare in aula: 2 giorni fuori dall'azienda per ascoltare chi un'impresa l'ha già costruita e per confrontarsi con chi la sta costruendo . È in questo spazio che è cresciutoAlzati e Fattura LIVE, che 3 anni fa riuniva circa 200 partecipanti e per la 6ª edizione ne attende 2.000.
Comunicato Stampa: Alzati e Fattura LIVE, 2.000 imprenditori attesi a Malpensa Fiere per la 6ª edizione
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