Milano, 17.11.2026 – Le aziende più strutturate misurano le prestazioni, analizzano gli scostamenti e investono nel miglioramento continuo. Ma applicano gli stessi criteri alla formazione sulla sicurezza? Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede espressamente la verifica dell'efficacia della formazione durante il lavoro.Alessandra Buzio, consulente con oltre trent'anni di esperienza e autrice del libro Bestseller “L'Altro Volto Della Sicurezza Sul Lavoro”, racconta all’editoreGiacomo Bruno perché questo accordo è l'occasione per trasformare un obbligo normativo in uno strumento di crescita organizzativa.
Comunicato Stampa: Alessandra Buzio: formazione sulla sicurezza, il vero test è in reparto
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