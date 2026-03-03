Young Voices, le nuove generazioni si mettono al centro del dibattito

Le idee dei ragazzi non aspettano il futuro. Sono già qui, scritte, registrate, pubblicate. Young Voices non è un progetto sulla carta, ma una redazione che ha iniziato a produrre contenuti e a farli circolare. Con una scelta chiara: mettere al centro le voci delle nuove generazioni. Young Voices è il progetto dell’Hub della Conoscenza dedicato alle idee, alle storie e alle prospettive dei giovani del territorio.

Studenti e studentesse di istituti diversi diventano protagonisti: raccontano, discutono, condividono le loro visioni su scuola, lavoro, innovazione, sostenibilità, attualità. Non da spettatori, ma da autori. La redazione coinvolge un gruppo eterogeneo di scuole: dall’Istituto Capirola di Leno e Ghedi al Cerebotani di Lonato, dal Cossali di Orzinuovi al Don Milani di Montichiari, dall’Istituto Bonsignori di Remedello al liceo scientifico Copernico, fino all’Iis Pascal – Mazzolari e al liceo scientifico Luzzago. Indirizzi differenti, sensibilità diverse, un unico obiettivo: raccontare il presente con pensiero critico e consapevolezza.

Leggi anche Young Voices, Capirola e Don Milano tra i protagonisti in redazione

In rete

I contenuti sono già online. C’è un approfondimento sui disagi nei trasporti pubblici, affrontati dal punto di vista di chi li vive ogni giorno per andare a scuola. C’è un contributo dedicato alla moda consapevole, tra scelte di consumo e sostenibilità. E c’è un primo racconto che spiega proprio cos’è Young Voices e perché nasce. Articoli, video, podcast: linguaggi diversi per intercettare pubblici diversi. Ogni contributo rappresenta uno sguardo sul presente e, insieme, una proposta. Non soluzioni preconfezionate, ma domande che chiedono di essere discusse.

La redazione lavora con cadenza settimanale, costruendo i contenuti a partire dalle esperienze concrete degli studenti. Un elemento decisivo è il percorso formativo garantito dal Giornale di Brescia, che affianca i ragazzi nella costruzione dei materiali, trasmettendo competenze giornalistiche e comunicative. Scrivere significa imparare a verificare le fonti, organizzare le informazioni, scegliere le parole con precisione. Registrare un podcast richiede struttura, ascolto, ritmo. Non è improvvisazione, ma metodo.

L’iniziativa

Il lancio ufficiale del progetto è stato affidato al primo contenuto firmato dagli studenti dell’Iis Capirola dedicato alla sostenibilità, con un focus su mobilità e trasporti. Ma la comunità ha già dimostrato attenzione: il video pubblicato su Instagram ha superato in poche ore le 20mila visualizzazioni, segnale di un interesse reale verso un’iniziativa che parla la lingua dei giovani senza semplificarla. Young Voices si inserisce nel percorso dell’Hub della Conoscenza, sostenuto da Cassa Padana insieme ai partner istituzionali, con l’obiettivo di investire su formazione e competenze nei territori della Bassa Bresciana, del Cremonese e del Mantovano.

Leggi anche Hub della Conoscenza, competenze e territori per il futuro della Lombardia Orientale

Se l’Hub lavora per connettere scuole, imprese e istituzioni, la redazione ne rappresenta il volto più diretto: quello che parte dalle aule e dialoga con la comunità. Lo spazio è dinamico e aperto. I ragazzi raccontano il mondo di oggi e provano a immaginare quello di domani, confrontandosi con temi complessi come intelligenza artificiale, lavoro, sostenibilità. Non per esercizio retorico, ma per costruire uno sguardo informato. Young Voices nasce per questo: dare voce alle nuove generazioni e promuovere un dialogo diretto con territorio, imprese e istituzioni. Le loro idee non restano appunti in un quaderno. Diventano contenuto condiviso.