Young Voices, Capirola e Don Milano tra i protagonisti in redazione

L’istituto di Leno e quello di Montichiari inaugurano l’iniziativa dell’Hub della conoscenza, coinvolgendo gli studenti in un percorso formativo che richiede responsabilità
Il logo del progetto «Young Voices»
Non un laboratorio teorico, né un semplice progetto extracurricolare. Young Voices sta diventando una redazione diffusa, dove scuole diverse si incontrano e i ragazzi trasformano le idee in contenuti veri, con scadenze, revisioni e pubblicazioni che vanno oltre l’aula e chiedono responsabilità.

Gli studenti, provenienti da classi e indirizzi diversi, si incontrano periodicamente per definire il calendario editoriale e valutare i contenuti già pubblicati, in un confronto continuo che li obbliga a misurarsi con idee e punti di vista differenti. Tutti i loro contenuti (articoli e podcast) sono pubblicati, settmana dopo settimana, sul portale hubconoscenza.it.

Il lancio

A inaugurare il percorso è stato il Capirola, che ha firmato il primo contenuto e aperto ufficialmente la redazione dell’Hub della Conoscenza. Una ventina gli studenti coinvolti dall’istituto di Leno e a coordinare il lavoro è la professoressa Elisa Todesco, referente del progetto comunicazione. «Non è un’iniziativa calata dall’alto – spiega –. I temi li scelgono i ragazzi, li discutiamo insieme. Il nostro compito è aiutarli a organizzarsi e a rispettare le scadenze. Ma il motore sono loro».

Il primo video, quello di lancio, è stato invece realizzato con il contributo di tutte le scuole: riprese condivise e montaggio collettivo. «Molti ragazzi non si conoscevano – racconta Todesco – e si sono trovati a lavorare in gruppi misti. È una collaborazione che sperimentano davvero». Il progetto diventa così palestra di competenze trasversali: organizzazione, confronto, gestione dei tempi. E competenze digitali, utilizzate con maggiore consapevolezza. «Non si tratta solo di stare sui social – sottolinea la docente – ma di capire come si costruisce un contenuto serio e verificato».

Al Don Milani di Montichiari l’impostazione è diversa. Barbara Cirelli, insegnante di Tecniche di comunicazione, ha scelto di coinvolgere un’intera Quinta, 22 studenti, non un gruppo selezionato. Tutti partecipano secondo le proprie competenze: chi scrive i testi, chi cura il videomaking, chi si occupa della parte tecnica o della ricerca delle fonti, in un lavoro che valorizza le attitudini di ciascuno. «Per i ragazzi è un’occasione per vivere la scuola in modo diverso – osserva Cirelli –. L’idea di realizzare un video su temi pensati da loro li mette in gioco». Il contributo della classe sarà pubblicato a maggio, poco prima della maturità, come tappa conclusiva di un percorso condiviso. Tra i temi scelti, l’intelligenza artificiale applicata al loro mondo, da usare con consapevolezza e non come scorciatoia, e un approfondimento sulle fake news, per capirne i meccanismi e imparare a smascherarle con strumenti adeguati.

Luogo di crescita

Due scuole, due modelli differenti, un obiettivo comune: costruire una redazione che non sia solo spazio di espressione, ma luogo strutturato di confronto e crescita. E di questo quadro un tassello importante sarà il percorso con il Giornale di Brescia. Lo scorso anno alcune studentesse hanno seguito lezioni sui podcast e oggi affiancano i compagni nella produzione. Per quest’anno è previsto un nuovo ciclo di incontri formativi, per affinare metodo e qualità dei materiali e consolidare il lavoro redazionale. Young Voices cresce così, settimana dopo settimana, mettendo in rete studenti di città e indirizzi diversi e trasformando la scuola in una redazione che dialoga con il territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

