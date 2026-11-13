L’automazione digitale entra negli ospedali e aiuta pazienti e familiari

Il futuro dell’intelligenza artificiale e della robotica non riguarda solo le macchine, ma soprattutto le persone, migliorando l’esperienza di pazienti, familiari e operatori sanitari negli ospedali.
Due esempi arrivano dalle province vicine, dall’ospedale Carlo Poma di Mantova e dall’ospedale provinciale di Bolzano. Protagonista è una società bresciana: Neosperience Health, società del gruppo Neosperience.
Esempi che mostrano come le nuove applicazioni del digitale possono migliorare l’esperienza di pazienti, familiari e operatori sanitari. Chiunque abbia trascorso qualche ora in Pronto soccorso conosce quella sensazione. Si aspetta il proprio turno, si osservano le porte che si aprono e si chiudono, ci si domanda quanto tempo manchi. E se ad aspettare è un familiare, magari fuori dal Pronto soccorso , le domande diventano ancora più pressanti: come sta andando? Lo hanno già visitato? Sta facendo degli esami?
La piattaforma digitale
La mancanza di informazioni rende l’attesa più difficile. È l’idea alla base di Neo Emergency, la piattaforma sviluppata da Neosperience Health per rendere più semplice la comunicazione tra ospedali, pazienti e familiari. Esperienze che raccontano un modo diverso di intendere l’innovazione: non soltanto strumenti sempre più sofisticati, ma tecnologie capaci di risolvere piccoli e grandi problemi della vita quotidiana.
A Mantova il servizio si chiama OpenPS, mentre a Bolzano prende il nome di SaniTrack. L’obiettivo è lo stesso: permettere alle persone di sapere cosa sta accadendo durante il loro percorso in Pronto Soccorso. Dopo il triage la persona assistita viene invitata ad accedere gratuitamente all’app. Da quel momento, riceve notifiche sulle fasi del percorso e contenuti informativi sugli esami e sulle procedure in programma con traduzione disponibile in oltre 70 lingue.
A Bolzano, nella prima fase sperimentale, il servizio è rivolto ai pazienti con codici di triage a minore urgenza. Ma c’è un altro aspetto particolarmente importante: le informazioni possono essere condivise anche con un familiare o una persona di fiducia. Pensiamo a un figlio che accompagna il padre anziano in ospedale e deve poi tornare al lavoro, oppure a una persona che vive lontano e desidera sapere come procede l’assistenza di un proprio caro. Grazie a questi strumenti può ricevere aggiornamenti anche a distanza, senza dover continuamente telefonare o chiedere informazioni al personale. L’applicazione non elimina l’attesa, né modificare le priorità mediche. Può però renderla meno incerta.
Tecnologie che lavorano silenziosamente
Quando si parla di robotica, immaginiamo quasi sempre robot dalle sembianze umane, bracci meccanici o macchine capaci di compiere operazioni complesse. In realtà, il mondo dell’automazione è molto più ampio e comprende anche tecnologie che lavorano silenziosamente, senza che ce ne accorgiamo. Pensiamo ai sistemi che gestiscono automaticamente le informazioni, collegano strumenti diversi o svolgono attività che altrimenti richiederebbero continui interventi manuali. Un infermiere, per esempio, deve occuparsi dei pazienti, collaborare con i medici, gestire le urgenze e rispondere alle domande di chi aspetta. Molte richieste riguardano informazioni simili: a che punto siamo? È già stato fatto l’esame? Qual è il prossimo passaggio?
Se una parte di queste informazioni viene resa disponibile automaticamente, il personale può dedicare più attenzione alle attività di assistenza e alla relazione con i pazienti. Non significa sostituire il contatto umano. Al contrario, significa creare le condizioni perché quel contatto abbia ancora più valore.
«Siamo orgogliosi di affiancare gli ospedali in questo percorso di innovazione – spiega Michele Patella, presidente e ad di Neosperience Health –. Il nostro approccio si basa sul concetto di “human care”, che unisce l'innovazione digitale con l'empatia. L’obiettivo è trasformare il tempo di attesa da un momento passivo a un tempo di cura attivo. Rendere trasparente il percorso significa abbattere l'incertezza dei familiari e, contemporaneamente, tutelare la concentrazione e il lavoro in ospedale».
Queste esperienze sono anche un esempio di come la trasformazione digitale possa aprire la strada a una sanità sempre più intelligente e vicina alle esigenze delle persone.