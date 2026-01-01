La Valsabbia guida la svolta digitale: partnership con la Provincia

La Valsabbia si conferma punto di riferimento per l’innovazione nella gestione dei servizi pubblici. A testimoniarlo è la nuova partnership tra Secoval, società «in house» della Comunità montana di Valle Sabbia, e la Provincia per il rafforzamento del Cit (Centro innovazione e tecnologie), che supporta la trasformazione digitale di 201 enti pubblici, tra cui 185 Comuni e 5 Comunità montane, segnando una svolta concreta nella digitalizzazione diffusa della Pubblica Amministrazione bresciana.

Questa collaborazione valorizza un modello nato oltre vent’anni fa proprio in Valle Sabbia, oggi riconosciuto ben oltre i confini provinciali per l’efficienza e la visione innovativa nella gestione associata dei servizi digitali. «Cresciamo, ma la visione è sempre quella dell’aggregazione per offrire servizi di qualità», sottolinea Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità Montana.

Secoval diventa così il presidio operativo quotidiano del Cit, assumendo il ruolo di punto di contatto unico per gli enti: presa in carico delle richieste, tracciamento dei ticket e supporto tecnico su più livelli, fino alla gestione diretta dei rapporti con soggetti esterni. Un vantaggio significativo, soprattutto per i Comuni di piccole dimensioni, spesso sprovvisti di personale specializzato in ambito Ict.

«Il vero patrimonio di Secoval non sono solo le tecnologie, ma le persone, giovani e competenti, che compongono la squadra» aggiunge l’amministratore unico Flavio Gnecchi. Il Cit, grazie a questa sinergia, rafforza la propria funzione di sistema condiviso, in grado di garantire standard omogenei e strumenti operativi efficaci per affrontare sfide complesse come cybersecurity, intelligenza artificiale e interoperabilità.

Come evidenzia Simona Zambelli, dirigente della Provincia, «la collaborazione con Secoval segna un passaggio strategico verso una digitalizzazione più efficace, coordinata e sostenibile». La partnership comprende anche attività di pianificazione strategica, gestione di pec, firme digitali e accessi a Infocamere, confermando come la Valsabbia, con Secoval, rappresenti un esempio concreto di innovazione pubblica a servizio del territorio.