Un futuro full-electric è davvero possibile

Il mito del «non c’è elettricità per tutti» è - appunto - solo un mito. Ma per essere davvero ecologiche le auto elettriche vanno sfruttate fino all’osso, guidandole per almeno 120mila chilometri: il parere dell’esperto bresciano

5 ' di lettura

Un'automobile elettrica collegata e in ricarica - Foto © www.giornaledibrescia.it

Fare tanti, tanti chilometri. Almeno 80mila. Meglio ancora: 120mila. Ecco il segreto per far sì che l’auto elettrica sia davvero – ma davvero – efficiente dal punto di vista dei costi e soprattutto da quello dell’ecologia. Anche se, va detto, il discorso è ben più sfaccettato e vivace, come dimostrano le numerose lettere al direttore ricevute e pubblicate negli ultimi giorni. Auto elettriche e aria condizionata Tutto è partito da un lettore che riferiva il disagio degli automobilisti e delle aut