Sport, fintech e food: in scena a teatro la sfida tra startupper

La giuria valuterà diversi aspetti: dall’innovatività alla sostenibilità passando per la scalabilità del progetto. Chi siederà davanti a loro ascolterà con attenzione progetti e ambizioni.

Ambizioni che di certo non mancano a chi decide di mettersi in gioco aprendo una startup. Ed è così che giovedì 30, dalle 19 alle 22.30, dieci imprenditori digitali (o aspiranti tali) si daranno battaglia in occasione della seconda edizione del Pitch Day dell’associazione Brescia startup, che andrà in scena a Teatro C entro Lucia a Botticino Sera in via Dante Alighieri.

L’iniziativa

La prima edizione della manifestazione si è svolta nel 2023, in autunno, e ad aggiudicarsi i 5mila euro di premio messi a disposizione dalla Bcc Basso Sebino è stato Luigi Visconti di Freedom. I protagonisti di fatto vengono valutati in base alla loro esposizioni, ai loro pitch (i documenti di presentazione che ogni startup spedisce) da una giuria composta da esperti del settore: da professionisti, da founder, acceleratori e incubatori di startup o fondi di investimenti.

«Abbiamo ricevuto 60 candidature che ci hanno riempito di orgoglio per ciò che stiamo costruendo insieme - spiega il presidente dell’associazione Marco Maddiona -. La selezione delle 10 startup finaliste è stata una sfida, dato l’altissimo livello delle proposte. Grazie a tutti gli startupper e aspiranti tali che hanno partecipato al nostro progetto».

I protagonisti

Quest’anno i finalisti sono stati divisi in due categorie. Per quella Early sono stati selezionate FoodyTek di Alessandro Zanola; StudyBuddy di Gabriele Salvi; Forte! di Loris Comba; TwentyTwo Devices di Alekos Filini; Airoget di Alessandro Viola.

Per quanto concerne la categoria Growth spazio a NUBO New Urban Office | Techstars ’24 di Laura Berta, a Volumio di Francesco Musi, a Glaider di Riccardo Morotti, a Flashka di David Djokovic e a Weply di Davide Guerrieri.

Si tratta di uomini e donne che coltivano questo sogno e che al momento hanno un’idea che considerano vincente, impegnati in settori differenti: dal fintech (l’innovazione finanziaria resa possibile da quella tecnologica) al coworking passando per sport, food e wellbeing (benessere).

L’associazione

«Siamo una community che supporta la crescita dell’ecosistema startup a Brescia - continua il presidente -. Il nostro obiettivo è mettere a fattore comune l’esperienza di chi sta affrontando questo percorso cercando di creare un tessuto connettivo in grado di favorire lo sviluppo di nuove imprese, che possano competere a livello internazionale».