Nel 2025 imballaggi riciclati al 77%: ai Comuni italiani 892 milioni

Carta e cartone, vetro, acciaio e legno i materiali che più di tutti secondo Conai hanno trovato una seconda vita

19 luglio 2026 1 ' di lettura

Un'azienda che ricicla carta - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti imballaggiplasticaricicloItalia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...