Patti territoriali di sostenibilità, dalla Regione 3 milioni di euro

Entra nel vivo il progetto della Lombardia che coinvolge anche il Bresciano e che mette in rete imprese, enti pubblici e terzo settore per la diffusione di pratiche virtuose e sostenibili

16 giugno 2026 2 ' di lettura

L’obiettivo dei Patti è incentivare la diffusione di pratiche virtuose e sostenibili Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Patti territoriali di sostenibilitàGiorgio MaioneRegione Lombardia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...