Patti territoriali di sostenibilità, dalla Regione 3 milioni di euro

Uno stanziamento di tre milioni di euro per finanziare la seconda fase, quella più strettamente operativa, dei «Patti territoriali di sostenibilità», iniziativa che punta a sostenere progetti green frutto di reti virtuose di collaborazione tra i vari attori del territorio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che attua la legge regionale sul Clima approvata a luglio 2025.
Le province coinvolte sono quelle di Milano, Bergamo, Varese, Mantova, Pavia, Brescia e Monza-Brianza, e le risorse andranno ai Comuni capofila delle 13 proposte. Si aggiungono inoltre agli 800mila euro già stanziati per la fase preliminare.
Cosa sono
Nello specifico i Patti territoriali di sostenibilità sono accordi tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del terzo settore e altre parti interessate. L’obiettivo è incentivare la diffusione di pratiche virtuose e sostenibili sull’economia circolare, la transizione energetica, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’inclusione sociale e la salvaguardia degli ecosistemi locali. La Regione sostiene questi patti attraverso apposite risorse finanziarie, nonché attraverso criteri di accesso prioritario ai bandi regionali.
Assessore Maione
«Con questo nuovo stanziamento - spiega l’assessore Maione - entriamo nella fase operativa dei Patti, uno strumento innovativo che mette in rete Comuni, imprese, terzo settore e cittadini per costruire insieme la transizione ecologica della Lombardia. Dopo aver sostenuto la nascita delle reti territoriali, ora "entriamo nel vivo" finanziando progetti concreti che porteranno benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità locali».
E continua: «I Patti rappresentano un modello di collaborazione virtuosa che valorizza le peculiarità dei territori e traduce in azioni gli obiettivi della nostra legge regionale sul clima. Vogliamo accompagnare realtà locali impegnate in percorsi capaci di generare risultati misurabili su economia circolare, efficienza energetica, adattamento ai cambiamenti climatici e tutela degli ecosistemi. La sostenibilità si costruisce dal basso e Regione Lombardia continua a investire per trasformare le idee in interventi concreti e duraturi».