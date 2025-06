Mismatch e formazione: il ciclo «L’ecosistema Esg» si chiude lunedì 23

Il mismatch strutturale tra domanda e offerta di lavoro che pesa sulle aziende di tutta quanta la provincia bresciana ha generato negli ultimi anni un ampio spettro di risposte: dagli interventi pubblici all’attivazione di Academy aziendali e percorsi Its interni, fino a formule ibride. L’obiettivo resta comune: intercettare e valorizzare i talenti, soprattutto tra i giovani, per affrontare l’accelerazione tecnologica e le sfide poste dalla sostenibilità.

Leggi anche Giovani protagonisti del progresso: il modello americano cambia gli Its

Questi i temi che saranno al centro del quarto e ultimo incontro del ciclo «L’ecosistema Esg», organizzato dal Giornale di Brescia nell’ambito dell’inserto GdB&Futura. L’appuntamento con l’incontro «Il nodo formazione, opportunità e sfide per le aziende» è per lunedì 23 giugno alle 17.30 alla Cantina Bottenago di Polpenazze del Garda in via Montelago 6/A. Segue i confronti che si sono svolti nei mesi scorsi e dedicati in modo specifico alla legge di Bilancio, alla finanza e alla twin transition, la doppia transizione digitale e sostenibile.

Faccia a faccia

I relatori del faccia a faccia di lunedì 23 giugno saranno la direttrice dell’Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Alessandra Vischi; il direttore dei corsi Its di Rmb Giuseppe Colosio; il presidente di InnexHub Giancarlo Turati; la Technology transfer engineering & Project manager di Csmt Innovation Hub Laura Treccani; e il general manager di Sicurlive group Giovanni Buffoli. Modera il giornalista Stefano Martinelli.

L’iscrizione all’incontro è aperta al pubblico e gratuita, previa registrazione obbligatoria al sito gdbfutura-formazione.eventbrite.it. Al termine dell’appuntamento è previsto un aperitivo, con degustazione dei vini Bottenago, offerto dalla stessa cantina di Polpenazze. Sarà inoltre possibile effettuare dei test drive a cura di Bonera Group.