Legge di Bilancio 2025, un mare di possibilità per chi vuole investire

Con il nuovo anno gennaio porta in dote alle imprese le novità della legge di bilancio 2025, tra cui non sempre è facile districarsi. Alcune finestre si chiudono, altre si aprono: per aiutare gli imprenditori bresciani a farsi largo nella nuova manovra, il Giornale di Brescia, nell’ambito dell’inserto GdB&Futura, ha organizzato ieri con la società di consulenza finanza agevolata Ibs Consulting, l’incontro «Legge di bilancio 2025: tutte le novità». Moderati dal giornalista del quotidiano Stefano Martinelli, esperti del settore hanno illustrato innovazioni normative e opportunità della legge di bilancio.

Transizione 5.0

Della Manovra, che mobilita nel complesso 30 miliardi di euro, il primo punto preso in esame è stato il Piano Transizione 5.0, modificato in alcune sue parti dalla norma. A illustrare le modifiche al Piano, del valore di 6,3 miliardi di euro, è stato Marco Belardi, team leader 4.0/5.0 di Ibs e direttore tecnico Transizione 4.0/5.0 del Polo tecnologico Alto Adriatico

«Purtroppo non sono stati confermati la proroga al 30 aprile 2026 e il potenziamento delle aliquote - ha detto -. Ci sono però conferme positive, come la rimozione del veto al cumulo con altre misure, un fatto che consente di raggiungere intensità di aiuto molto forti».

Semplificazioni anche per i progetti forniti da Energy service company (ESCo), «per i quali si riconosce autonomamente, se il contratto alla base del rapporto di fornitura lo dichiara, un risparmio a livello di struttura produttiva del 3 o 5%», e per i beni obsoleti, «per i quali, se esiste documentazione probante, si può dare per scontato l’accesso alla prima classe di merito e quindi al 3-5%». Per i progetti già presentati con calcolo del credito con le vecchie aliquote, «la buona notizia è che si può continuare a caricare le pratiche: il ricalcolo dei crediti spettanti verrà fatto in automatico dalla piattaforma».

Ires premiale

Altra novità della legge di bilancio è l’Ires premiale: prevista la riduzione di 4 punti per le aziende che nel 2025 accantonano almeno l’80% degli utili del 2024 e ne reinvestano in investimenti 4 o 5.0 almeno il 30%, con un minimo del 24% rispetto all’utile 2024. «Parallelamente l’azienda deve garantire l’incremento di almeno l’1% rispetto al proprio livello occupazionale del 2024», ha spiegato Nicola Rizzo, financial analyst specialist di Ibs. La nuova manovra rifinanzia per 1,7 miliardi di euro la Nuova Sabatini, con 400 milioni quest’anno, 100 per il 2026 e 400 per ogni anno dal triennio 2027-29.

Accelerazione

Per l’anno appena cominciato si prevedono altri strumenti di finanza agevolata, anche per l’approssimarsi della scadenza del Pnrr nel 2026, come ha ricordato il ceo e fonder di Ibs, Alberto Bertolotti: «Praticamente escono due o tre band a settimana. Invito le aziende a lavorare sui budget e muoversi in anticipo, perché sempre di più ci sarà un’accelerazione in cui tra l’uscita del bando e l’apertura del bando non si ha nemmeno il tempo di sottomettere: è fondamentale quindi affidarsi qualcuno ritenuto autorevole per un monitoraggio verticale dei propri investimenti, come le associazioni di categoria, i vostri professionisti o consulenti specializzati».

Tra chi si è rivolto a Ibs per il Piano 5.0 c’è Copan: «Per noi è stato importante poterci affidare a qualcuno che ci aiutasse a interpretare qualcosa che non era del tutto definito - ha raccontato Leonardo Perini, strategic project manager dell’azienda -. Ci ha consentito anche di ridurre i tempi di ritorno di investimento di iniziative che già avevamo in mente».