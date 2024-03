Le mille sfumature del verde

Ogni azienda sta cercando la propria strada per raggiungere i diversi obiettivi di sostenibilità, tanto importanti da un punto di vista etico quanto soprattutto, in ottica economica, sotto i profili di accesso al credito, di credibilità sui mercati, di filiera e di competitività.

Ma questo percorso di transizione non è fatto unicamente di sforzi verso un sempre minor impatto ambientale, tema che anche sotto un punto di vista narrativo va per la maggiore. Essere sostenibili significa per esempio anche relazionarsi col territorio e restituire ciò che questo fornisce in termini umani e sociali.

Vuol dire fare della diversità e della meritocrazia dei punti di forza, del passaggio generazionale uno strumento di crescita e non un pesante sforzo improvvisato.

Essere sostenibili significa perciò tenere insieme, nei modi e nei tempi peculiari per ciascuna realtà economica, aspetti ambientali, sociali e di governance. Questo in estrema sintesi si intende quando si parla di criteri Esg, stella polare di una transizione decisiva per il futuro di Brescia, dell’Italia e dell’Europa.