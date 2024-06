«La transizione green costa ma genera benefici per tutti»

È il lemma più conosciuto dei tre che compongono la sigla Esg. «Environmental», prima di Social e Governance, richiama l’applicazione più nota della sostenibilità, quella ambientale: dei suoi costi e benefici per le imprese si è parlato mercoledì sera al Museo Mille Miglia nell’ultimo incontro del ciclo «I tre volti della sostenibilità: i criteri Esg», promosso dal GdB nell’ambito dell’inserto GdB&Futura.

Il quadro della transizione è stato dipinto da Sergio Vergalli, professore di Economia delle risorse e dell’energia all’Università degli Studi di Brescia: «La transizione costa tanto – ha spiegato dopo i saluti del general manager di Bonera Group Andrea Denanni –, e secondo alcune stime si parla addirittura di 5 trilioni di euro. Sorge la domanda su dove prenderli e in quest’ottica la Ue ha messo in campo uno strumento come l’Emission trade system (Ets), sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra. Più recente è il Carbon bborder adjustement mechanism (Cbam), tassa sul carbonio imposta ai beni importati da paesi al di fuori dell’Ue».

I mercati

In generale, secondo Vergalli, «avere comportamenti green costa, ma riduce il rischio. I fondi sugli Esg sono cresciuti tanto, i mercati finanziari hanno riconosciuto che esiste un profitto». E se fosse una «bolla»? «Sembra che l’indicazione di profittabilità delle Esg esista – ha sottolineato –, ma bisogna stare attenti: occorre fare green veramente e investire bene, anche per l’indotto: un euro che si investe, se si considerano gli effetti sul territorio, ne può generare fino a quattro».

Un principio «fiutato» dalle imprese bresciane, come ha spiegato Roberta Barbisoni, funzionario dell’area Energia, ambiente e sostenibilità di Confindustria Brescia: «Il nostro territorio vanta un’eccezionale vocazione in attività industriali di riciclo e recupero – ha evidenziato nel corso dell’incontro moderato dal giornalista Stefano Martinelli -. C’è un’incessante ricorsa all’innovazione tecnologica e al controllo degli impatti ambientali».

L’attitudine all’investimento green quindi non manca ma spesso la strada non è semplice per le Pmi, a fronte di alti costi e burocrazia: «L’impresa bresciana trova blocchi normativi e amministrativi: si chiede di avere un quadro regolatorio equilibrato, per garantire innovazione e competitività».

Transizione 5.0

E a proposito di quadri ecco che ha preso forma, in atteso del decreto attuativo, il Piano Transizione 5.0: «Mette a disposizione 6 miliardi di euro, con cui ottenere fino al 45% a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta - ha detto il consulente senior di GFinance Marco Bortoli -. Sono obbligatori investimenti 4.0 in macchinari, impianti e attrezzature di fabbrica per la digitalizzazione, a cui il Piano 5.0 aggiunge investimenti per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi di almeno il 3% rispetto alla fabbrica o del 5% rispetto al processo produttivo. E per prenotare i fondi bisogna presentare un’istanza tramite il Gse: sarà possibile da luglio e fino al 31 dicembre 2025, senza possibilità di proroga».

Della bontà degli incentivi green è convinto Simone Taffelli, ad di Falar, azienda di Borgosatollo che progetta e realizza serramenti e lavori di carpenteria: «Nella 4.0 le aziende del nostro settore hanno investito tanto. Anche noi abbiamo vi aderito e ci stiamo informando sulla 5.0. Io sono d’accordo con tutti questi incentivi».