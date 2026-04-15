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Gli incontri di GdB&Futura tra innovazione, sostenibilità e competitività

Il secondo appuntamento del ciclo del Giornale di Brescia «Competere nel cambiamento» sarà mercoledì 29 aprile alle 17.30 e verterà sulla parità di genere
Uno degli incontri della passata edizione - © www.giornaledibrescia.it
Uno degli incontri della passata edizione - © www.giornaledibrescia.it
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La parità di genere continua a rappresentare una delle questioni più urgenti per le imprese bresciane, anche in una fase in cui altre grandi trasformazioni, dalla digitale all’ambientale, mostrano segnali di rallentamento. Una sfida che non è soltanto sociale, ma anche economica, capace di incidere direttamente sulla competitività. Per questo sarà al centro del secondo appuntamento del ciclo «Competere nel cambiamento: Esg, intelligenza artificiale e impresa», promosso dal Giornale di Brescia nell’ambito di GdB&Futura. L’incontro si svolgerà mercoledì 29 aprile alle 17.30 nella sede di Btl - Banca del Territorio Lombardo, in via Sostegno 58 a Brescia.

Chi ci sarà

A intervenire saranno, dopo i saluti del dg di Btl Matteo De Maio e della Consigliera di parità di Regione Lombardia Anna Maria Gandolfi, Francesca Capoferri, amministratrice di Btl Mariasole Bannò, professoressa di Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi di Brescia e presidente della Commissione Pari opportunità del Comune, Roberto Zini, presidente di Pro Brixia, Alberto Bertolotti, ceo di Ibs Consulting, e Cristina Zanini, direttrice di InnexHub. A coordinare il confronto sarà il giornalista Stefano Martinelli. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla pagina di Eventbrite.

Strategia e AI

Ma il ciclo non si esaurisce qui a fine maggio e all’inizio dell’estate sono previsti altri due incontri. Il primo «La sostenibilità nonostante tutto: le strategie d’impresa», verterà sugli sulla transizione verde e le difficoltà a percorrerla in uno scenario segnato da instabilità geopolitica, rallentamento economico, tensioni energetiche e incertezze normative. Si chiude con «L’economia dell’intelligenza artificiale: come cambiano processi, ruoli e competitività», per capire come l’AI stia ridefinendo processi produttivi, organizzativi e dinamiche competitive.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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