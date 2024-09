Fondazione UniBs lancia un corso per imparare a «Comunicare la scienza»

La veridicità e l’accuratezza sono tra i principi cardine di una buona comunicazione, ancor più quando si parla di scienza. In un’epoca storica dove la vastissima disponibilità di informazioni si accompagna a una forte crescita dei sentimenti antiscientifici, risulta perciò fondamentale saper parlare alle persone in modo chiaro, completo e preciso, anche su temi di non facile comprensione.

Con l’intento di formare professionisti in grado di comunicare la scienza e le innovazioni tecnologiche a un pubblico vasto e diversificato, integrando parimente diverse modalità di diffusione dell'informazione (scrittura scientifica, divulgazione online, podcast, video e social), nasce il corso «Comunicare la scienza» istituito da Fondazione UniBs in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia–School of Management and advanced education (Smae), di Scienza in rete e con il patrocinio dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn).

Requisiti e iscrizioni

Il corso è aperto a laureati triennali o magistrali (o titoli equipollenti), ma saranno ammesse anche persone in possesso del solo diploma di scuola media superiore ma iscritte all'albo dei giornalisti pubblicisti o con esperienza almeno quinquennale nell'ambito della comunicazione.

La durata è di 120 ore, dal 25 ottobre 2024 fino al 23 marzo 2025, con le lezioni che si terranno il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 (in presenza all’Università di Brescia) e sabato mattina dalle 9 alle 13 (in presenza o online in base al modulo). Le iscrizioni sono effettuabili entro il 30 settembre compilando il modulo presente a questo link. La quota di partecipazione ammonta a 1.250 euro (Iva compresa). Per maggiori informazioni è possibile scrivere a formazione@fondazioneunibs.eu.

I docenti

Tanti i docenti che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso, dalla responsabile scientifica dell’Ansa Enrica Battifoglia al biologo marino Marco Castellazzi, dalla giornalista Rai e divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli a Patrizia Caraveo, dirigente di Ricerca all’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Di seguito l’elenco completo: Enrica Battifoglia, Silvia Bencivelli, Eva Benelli, Marco Capovilla, Patrizia Caraveo, Luca Carra, Marco Castellazzi, Marco Cattaneo, Sergio Cima, Danilo Cinti, Cristina Da Rold, Roberto Defez, Claudio Dutto, Margherita Forte, Umberto Gelatti, Riccardo Lo Bue, Jacopo Mengarelli, Natalia Milazzo, Alessandro Minelli, Michela Moretti, Anna Romano, Claudio Rosmino, Chiara Sabelli, Laura Scillitani, Francesca Scianitti, Vito Tartamella, Roberta Villa, Paolo Vitale (coordinatore scientifico).