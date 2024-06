«E come Environmental»: il 26 giugno il terzo incontro di GdB&Futura

È di certo l’aspetto che, nell’ambito dei criteri Esg, risulta più familiare ai cittadini e soprattutto alle imprese. La E di Environmental è infatti entrata a pieno diritto non solamente nelle pratiche aziendali di tutto il territorio bresciano ma direttamente nei bilanci.

Non è però pensabile una transizione ecologica delle aziende senza che governance, territorio e collaboratori siano coinvolti in prima persona, sia sul fronte decisionale sia nella valutazione di impatto delle scelte: in poche parole non ci può essere Environmental senza Governance e senza Social.

Per questo motivo il ciclo «I tre volti della sostenibilità: i criteri Esg», realizzato nell’ambito dell’inserto GdB&Futura su sostenibilità e aziende, si chiude con l’incontro «E come Environmental: l’ambiente entra nell’attività d’impresa», che indaga i risvolti più strettamente green dopo aver già analizzato i primi due aspetti.

I relatori

L’appuntamento è per martedì 26 giugno alle 17.30 al Museo Mille Miglia in viale della Bornata 123. Interverranno Sergio Vergalli, professore di Economia delle Risorse e dell'Energia all’Università degli Studi di Brescia, Marco Tabladini, partner ed esperto incentivi della società di finanza agevolata GFinance, Simone Taffelli, amministratore delegato di Falar (progetta e realizza serramenti e lavori di carpenteria), un rappresentante della società Fonti di Vallio e Roberta Barbisoni, funzionario dell’area Energia, Ambiente e Sostenibilità di Confindustria Brescia. Modera Stefano Martinelli del GIornale di Brescia.

Grazie ai relatori sarà perciò possibile capire come l’Environmental sia diventato centrale per le aziende bresciane: questo grazie a case history di successo e approfondimenti scientifici surrogati da esperienze pratiche. Il tutto con uno sguardo anche alle opportunità in ambito fiscale e finanziario messe a disposizione dal nuovo piano Transizione 5.0, il cui decreto attuativo è in procinto di essere pubblicato. Al termine dell’incontro sarà inoltre possibile effettuare un test drive gratuito con i veicoli elettrici offerto da Bonera Group.

Le iscrizioni sono gratuite e l’appuntamento è aperto al pubblico, previa registrazione sul sito Eventbrite.