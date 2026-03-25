Dieci domande per raccontare visioni e futuro: torna il podcast Ten

Si riaccendono i microfoni di Ten, il podcast delle «dieci domande mai fatte» ideato da Csmt Innovation Hub e condotto da Andrea Abondio, fondatore di Speakerss. Dopo due stagioni che hanno dato voce a imprenditori, manager, artisti e protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione, la terza è partita lunedì 16 marzo con nuovi episodi in uscita ogni due settimane. Il filo conduttore resta lo stesso: raccontare esperienze, percorsi, sfide e visioni di chi contribuisce a trasformare imprese, organizzazioni e territori.

Il format

Il format ruota attorno a dieci domande dirette e non convenzionali, pensate per andare oltre il ruolo e far emergere la visione, le riflessioni e i passaggi decisivi di chi fa innovazione. In un’epoca di mordi e fuggi Ten entra in profondità: parla di business, startup, tecnologie – dall’intelligenza artificiale all’impresa – con un approccio che mette al centro le persone e le loro relazioni con le organizzazioni e le tecnologie. La terza stagione amplia lo sguardo su persone, impresa e innovazione.

L’apertura è stata affidata a Guido Parissenti, fondatore e ceo di Apogeo Space, mentre nei prossimi episodi saranno protagonisti Beatrice Carolina Iaia, ceo di Biotitan, il cui percorso dalla danza alle nanotecnologie mostra come deviazioni possano diventare visione, e Massimiliano Granieri, professore dell’Università degli Studi di Brescia, che approfondirà diritto, proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico.

Le nuove puntate continueranno a esplorare storie di trasformazione digitale, sfide manifatturiere, sostenibilità energetica e leadership nelle imprese familiari, senza dimenticare l’arte contemporanea e il suo ruolo nel connettere creatività e società. Ten è disponibile sulle principali piattaforme podcast e su www.csmt.it.

I temi

Le prime due stagioni hanno esplorato temi come coraggio, autenticità, cambiamento e significato del lavoro e hanno visto protagonisti personaggi di spicco dell’industria italiana come Giuseppe Pasini di Feralpi Group, Mario Bonomi di Rubinetterie Bresciane, Mario Gnutti del gruppo Gnutti Carlo, Corrado La Forgia di Vhit (Weifu Group) e Federmeccanica, Carolina De Miranda di Ori Martin e Giuseppe Capoferri di Gulliver. Accanto alle grandi imprese Ten ha dato spazio alle nuove generazioni dell’ecosistema innovativo come Michela Andreolli, fondatrice di Arke e tra i giovani imprenditori più promettenti secondo Forbes.

Leggi anche Al Csmt Brescia e Trento si alleano sull’innovazione

Il podcast ha valorizzato anche voci diverse: Renzo Torchiani di First Capital ha riflettuto sul tempo, la fiducia e il rischio negli investimenti, Carlo Gussalli Beretta di Beretta Holding ha raccontato l’equilibrio tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica, Francesca Morandi di Siderweb ha posto l’accento su comunicazione e sostenibilità nel comparto siderurgico, Matteo Biatta ha mostrato il potere dell’immagine per generare empatia e Marta Piccini di Copan ha raccontato il cambiamento attraverso motivazione e scelte personali.

Non è mancata l’imprenditoria che coniuga qualità e sostenibilità: Eleonora Bianchi di Terre d’Aenòr in Franciacorta ha condiviso la sua esperienza tra biologico, territorio e attenzione al cliente, intrecciando creatività e innovazione.