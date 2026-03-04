Club Deal Brescia, una piattaforma per far decollare l’innovazione

Unire competenze di imprenditori, capitali e idee per aiutare le startup a emergere e prendere il largo, con una stella polare: l’innovazione. Questo il progetto di Club Deal Brescia, il nuovo network di investimento coordinato da Csmt Innovation Hub, in cui un ruolo centrale è affidato ai cosiddetti «business angel», investitori qualificati che portano capitali e conoscenze alle startup. Un’avventura che coinvolge tanti soggetti: imprenditori, investitori, spin-off universitari, Pmi innovative, grandi imprese, riuniti tutti assieme per la prima volta il 25 febbraio alla presentazione ufficiale del progetto, nella sede del Csmt in via Branze 45 a Brescia.

Lo scopo di Club Deal, come ha ricordato il presidente di Csmt, Daniele Peli, è «promuovere iniziative sul territorio che possono farlo crescere e svilupparlo». E «fare sistema», ha aggiunto il consigliere di Csmt Mario Bonomi: «Fare squadra con chi ha le competenze, con chi porta le idee e con gli istituti di credito che possono e devono finanziare le piccole imprese».

Chi c’è

I primi partner di Club Deal ci sono già: Confindustria Brescia, Invitalia, Scientifica Lab, Eureka Venture, InnovUp e Brescia Startup. Così come i primi business angel: «Sono imprenditori, manager e investitori che vogliono condividere la propria esperienza per collaborare con le realtà che insieme riterremo meritevoli – ha spiegato il direttore di Csmt, Gabriele Zanetti –. Tutte persone che hanno già fatto degli investimenti e che sanno gestire questo tipo di attività: l’obiettivo è farlo in maniera sistematica, allargare il raggio d'azione e coinvolgere quante più aziende e startup possibili».

Settori

Club Deal, ha aggiunto Zanetti, guarda ad alcuni settori considerati prioritari: salute e scienze della vita, manifattura avanzata e nuovi materiali, energia e sostenibilità, digitalizzazione e intelligenza artificiale, agroalimentare e foodtech. «Sono le competenze principali degli angels o le competenze principali che abbiamo in Csmt per poter valutare quanto sia buona un'idea», ha detto il direttore dell’innovation hub.

Tavole rotonde

Una delle tavole rotonde

L’evento di presentazione di Club Deal ha ospitato due tavole rotonde. Alla prima hanno preso parte Massimo Calzoni di Invitalia, Salvatore Majorana, direttore Kilometro Rosso e presidente Iasp, e Giordano Apostoli, presidente di Cna Brescia. Nella seconda si sono invece confrontati investitori, business angels e rappresentanti di startup del territorio: Gianni Anania, di Tesi Group e Sorean, Giuseppe Bellandi di Giulia Holding, Marco Maddiona, cto di Crono e fondatore di Brescia StartUp, e Anilkumar Dave, membro del board di Global entrepreneurship network space (Gen Space). Alla fine, si sono raccontate anche tre startup: Adaptronics, Artiness e Rilemo.

Per le nuove imprese Invitalia – l’Agenzia nazionale per lo sviluppo controllata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – mette a disposizione circa 70 incentivi nazionali, ha spiegato Massimo Calzoni, che dell’azienda è responsabile promozione, servizi e accompagnamento.

Un milione e mezzo

Uno di questi incentivi è «Smart&Start Italia»: «Sostiene l'ingegnerizzazione e l'industrializzazione di startup innovative che si presentano ad Invitalia con prototipo funzionante in ambiente di laboratorio o in ambiente industrialmente rilevante. È un intervento che può cubare fino a un milione e mezzo di euro, con agevolazione all'80 per cento, che diventa del 90 per cento nel caso in cui l'impresa sia costituita completamente da giovani under 36 o da donne».