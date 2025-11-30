Giornale di Brescia
Abbonati
GdB & FuturaEconomia

ChatGpt compie tre anni: l’AI tra entusiasmo e timori di bolla

L'intelligenza artificiale generativa venne lanciata da OpenAI il 30 novembre 2022: da allora ha cambiato il mondo
Una persona utilizza ChatGpt - © www.giornaledibrescia.it
Una persona utilizza ChatGpt - © www.giornaledibrescia.it
AA

Era il 30 novembre del 2022 quando in sordina la società californiana OpenAI metteva a disposizione di tutti ChatGpt. L'intelligenza artificiale generativa che può dialogare, scrivere, creare immagini e video e ora fare anche shopping, ha cambiato il mondo costringendo le grandi aziende tecnologiche, Google e Meta in testa ma anche la cinese DeepSeek, a inseguire questa rivoluzione.

Tre anni dopo l'AI è ovunque e all'entusiasmo iniziale si sono aggiunti i timori per il lavoro, l'industria della creatività, la salute mentale degli utenti soprattutto i più giovani, la disinformazione, la privacy e la sicurezza. E di una bolla economica che può far saltare tanti progetti e illusioni. ChatGpt è un modello linguistico di grandi dimensioni (Llm) che elabora il linguaggio naturale per fornire risposte coerenti e appropriate alle richieste degli utenti; è stato lanciato da OpenAI, azienda nata nel 2015 come fondazione con lo scopo di salvare l'umanità dall'IA malevola.

Uno dei primi big a investire a suon di miliardi nella rivoluzione tecnologica IA è stato Microsoft, ora OpenAI si sta trasformando in società a fini di lucro. Secondo i dati raccolti dai ricercatori di OpenAI e dall'economista di Harvard David Deming, a luglio 2025 il chatbot ha registrato 700 milioni gli utenti settimanali, in pratica un utente su dieci nel mondo chiede qualcosa. I messaggi quotidiani hanno superato i 2,5 miliardi.

L'ultima versione di ChatGpt lanciata in estate, a detta dell'istrionico Ceo di OpenAI Sam Altman, avvicina la società all'Agi, l'intelligenza artificiale generale equivalente a quella umana. Altman spinge OpenAI verso corposi accordi commerciali che fanno supporre che la società non teme la bolla dell'IA. Il più recente è quello siglato con Amazon a cui OpenAI pagherà 38 miliardi di dollari per il cloud e per ottenere parte di quella potenza di calcolo di cui è affamata. È probabile sia un ulteriore tassello nei preparativi in corso per arrivare ad una quotazione in borsa forse già nel 2027.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ChatGptOpenAIintelligenza artificiale
Icona Newsletter

@Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario