Brescia innovation district: valorizzare il passato verso il futuro

Dopo alcuni mesi di assenza il Giornale di Brescia torna con GdB&Futura, il suo inserto dedicato a imprese, ambiente e tecnologia. E in un mondo in repentino e a volte imprevedibile cambiamento, alcuni mesi possono equivalere a un’era geologica. Eppure nell’incerto qualche certezza rimane, soprattutto per un territorio come quello bresciano che dal punto di vista produttivo è ancora alla ricerca di una chiave di volta sulla quale costruire il futuro.

Punti saldi restano innovazione e trasformazione sostenibile, pur quest’ultima sempre meno «sexy» agli occhi del grande pubblico ma non per tale motivo meno importante. Punti saldi si diceva, tant’è che l’idea della ormai celebre Cittadella verteva proprio su di essi. E dopo anni di progetti e di atti introduttivi, di dichiarazioni e di volontà, si è giunti a una volta.

La prossima nascita della Fondazione chiamata a prendere in mano il Brescia innovation district (Bind) deve essere motivo d’orgoglio per il territorio, per troppo tempo unito più sul piano delle intenzioni che su quello dei fatti. Invece in questo progetto, erede della Cittadella e che vede coinvolti i principali attori pubblici e istituzionali della provincia - in attesa del supporto dei privati -, si intravede la volontà di proseguire lungo una strada che faticosamente è stata imboccata e che non deve essere abbandonata in nome di un cambio di «interessi» a livello globale. Digitale e ambiente – la sequenza è a piacere –, sono le sole chiavi che Brescia, l’Italia e l’Europa hanno in mano per sfidare i giganti che arrivano da Est e da Ovest.

Qui il Vecchio Continente può ancora dire la sua, conscio di una peculiarità tutta sua: il valore della persona, scontato per noi, non per chi del profitto o della potenza – si scelga l’ordine – ha fatto il fine ultimo del suo agire.