Nato nell’epoca romana come spazio destinato alla protezione delle piante più sensibili alle rigide temperature invernali, il giardino d’inverno si diffonde a partire dal Settecento nei Paesi dell’Europa centrale, trasformandosi progressivamente da struttura funzionale a luogo dell’abitare. Da semplice serra a spazio domestico, la sua evoluzione racconta una nuova relazione tra architettura, natura e quotidianità. Oggi il giardino d’inverno interpreta questa relazione in chiave contemporanea, configurandosi come una naturale estensione della casa e come uno spazio di confine, sospeso tra interno ed esterno.
Il progetto
Progettare un giardino d’inverno significa, innanzitutto, ripensare il rapporto tra la casa e il paesaggio: può nascere come un nuovo volume addossato all’abitazione oppure prendere forma a partire da uno spazio esistente come una veranda, un portico o una terrazza e trasformato in una soglia abitabile tra interno ed esterno. Il progetto della struttura diventa quindi fondamentale, non solo per garantire comfort e condizioni climatiche adeguate durante tutto l’anno, ma anche per costruire una continuità architettonica e stilistica con l’edificio esistente.
Orientamento, luce e trasparenza sono gli elementi che ne definiscono l’atmosfera; un’esposizione verso sud-est o sud-ovest consente di sfruttare al meglio l’irraggiamento solare nell’arco della giornata, contribuendo al contenimento dei consumi energetici. Le ampie superfici vetrate amplificano questa relazione con l’esterno, trasformando il paesaggio in una presenza costante e la luce naturale in uno degli elementi progettuali dello spazio.
Il pavimento
In questo dialogo tra architettura e natura, il pavimento assume un ruolo tutt’altro che secondario: «Il gres porcellanato si distingue per la capacità di coniugare ricerca estetica e prestazioni tecniche, offrendo un’ampia libertà compositiva grazie alla varietà di formati, texture e superfici disponibili – spiegano gli esperti di Casalgrande Padana -. Resistente, ingelivo, ignifugo, inassorbente e semplice da pulire, il gres porcellanato è una materia capace di adattarsi a differenti linguaggi progettuali: dal minimalismo contemporaneo agli interni più classici, country, provenzali, boho chic o eclettici».
«Le collezioni ispirate alla pietra, alla terracotta, al cemento e al legno interpretano la naturalezza delle materie d’origine attraverso palette calde e avvolgenti, tonalità neutre e superfici caratterizzate da delicate variazioni cromatiche. Una ricerca estetica che trasferisce nel gres porcellanato il carattere autentico della materia naturale, ampliandone al tempo stesso le possibilità applicative.
Nel giardino d’inverno la materia diventa così parte integrante dell’architettura: non un semplice rivestimento, ma un elemento capace di accompagnare la continuità tra spazio domestico e paesaggio, definendo un ambiente in cui comfort, natura e design convivono in equilibrio».
È in particolare la continuità tra indoor e outdoor a offrire interessanti possibilità progettuali: utilizzare la stessa superficie nei diversi ambienti permette di attenuare il confine tra casa e paesaggio, creando una sequenza visiva senza interruzioni. Le superfici si uniformano, le divisioni percettive si riducono e gli spazi sembrano dilatarsi, dando vita a un effetto total look capace di restituire maggiore armonia all’intero progetto.