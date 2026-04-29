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Elettricità sempre più cara, così si risparmia

Ecco alcuni consigli che possono aiutare a ridurre i consumi senza rinunciare al comfort in estate
In estate frigoriferi e climatizzatori sono importanti capitoli di spesa
In estate frigoriferi e climatizzatori sono importanti capitoli di spesa

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