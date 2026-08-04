Edilizia moderna, scudo contro il caldo

Il mese di luglio è stato caratterizzato da temperature nettamente superiori alle medie, sia nei valori minimi che nei valori massimi, con uno scarto di 4°C rispetto ai valori tipici del secolo scorso. I valori medi elevati sono frutto di una persistente ondata di caldo intenso (con brevi attenuazioni) che ha fatto registrare ben 28 giorni su 31 oltre i 30°C e 19 giorni oltre i 33°C.
La sfida
Le estati sempre più roventi pongono l'edilizia di fronte a una sfida determinante: non basta garantire un riparo dal freddo invernale, è fondamentale proteggere gli spazi interni anche dal surriscaldamento. Un edificio ben isolato non solo riduce i consumi energetici, ma eleva significativamente il comfort abitativo, rendendo gli ambienti più vivibili anche durante le più intense ondate di calore.
Un intervento di isolamento efficace può portare a risparmi energetici che oscillano tra il 30% e il 50% sui costi di riscaldamento e raffrescamento. Ma quel che più conta è il comfort abitativo.
Le caratteristiche fondamentali
Per fare da scudo al caldo estivo opprimente pareti, coperture e pavimenti devono essere concepiti per ostacolare l'ingresso del calore estivo. Mentre in inverno si deve minimizzare la dispersione termica.
Le pareti opache, il tetto e i solai devono presentare valori di trasmittanza termica contenuti: minore è questo valore, maggiore è la capacità isolante del materiale. La normativa italiana, pur variando i requisiti minimi in base alla zona climatica, conferma un principio universale: l'involucro deve agire da barriera per rallentare il passaggio di calore.
Altro elemento di grande importanza è la qualità dei serramenti. Finestre e infissi rappresentano spesso il punto debole di un edificio, pertanto la sostituzione con sistemi ad alte prestazioni può incidere notevolmente sulla riduzione delle perdite energetiche. In questo contesto, vetri performanti, telai isolanti e una posa in opera a regola d'arte sono essenziali, poiché anche il serramento più efficiente perde gran parte dell’efficacia se non installato correttamente.
Le schermature
Per affrontare efficacemente il caldo estivo, l'isolamento da solo non è sufficiente: è indispensabile anche schermare la radiazione solare. Tende esterne, frangisole, persiane, logge e aggetti architettonici svolgono un ruolo essenziale nel ridurre l'irraggiamento diretto, abbassando così il carico termico sugli ambienti interni. Alcuni regolamenti energetico-ambientali prescrivono che le schermature debbano garantire una riduzione di almeno il 70% dell'irradiazione solare estiva sulle superfici trasparenti esposte.
Altrettanto rilevante è l'inerzia termica, ovvero la capacità delle strutture edilizie di assorbire e rilasciare calore in modo graduale. I materiali dotati di una buona massa superficiale contribuiscono a stabilizzare la temperatura interna, rendendo l'abitazione meno suscettibile agli sbalzi termici.
I vantaggi
I benefici derivanti da un edificio ben isolato sono molteplici e misurabili. Il primo e più evidente è il risparmio economico: la minore richiesta energetica per riscaldare in inverno e raffrescare in estate si traduce in bollette più leggere, con riduzioni che, se l'intervento è ben progettato ed eseguito, possono raggiungere il 30%-50% della spesa.
Il secondo vantaggio, di pari importanza, è il miglioramento del comfort interno. Temperature più stabili, l'eliminazione degli spifferi, l'assenza di pareti fredde e un minor surriscaldamento contribuiscono in modo significativo a elevare la qualità della vita, specialmente in contesti urbani densamente edificati. Un edificio efficiente favorisce inoltre un uso ridotto del climatizzatore, con ricadute positive sia sulle spese domestiche sia sulla tenuta della rete elettrica nei periodi di picco.
Efficienza, salute e valore immobiliare
L'isolamento termico non è una mera questione di efficienza energetica; esso incide profondamente sulla salute e sul benessere degli occupanti. Ambienti eccessivamente caldi possono causare affaticamento, disturbare il sonno e rendere difficile vivere la casa nelle ore più calde della giornata. Una progettazione accurata dell'involucro, integrata da schermature solari e sistemi di ventilazione adeguati, concorre a mantenere condizioni abitative più sicure e confortevoli durante le ondate di calore.
Inoltre, un edificio efficiente tende a mantenere e incrementare il valore nel tempo. Le abitazioni con prestazioni energetiche elevate risultano più appetibili sul mercato immobiliare e sono più in linea con le normative che stanno progressivamente innalzando gli standard di prestazione degli edifici.