Valtrompia: «Autostrada al 15%, sarà pronta nel 2028»

Là dove fino a qualche mese fa le ruspe erano ferme, o comunque lavoravano in misura minore, oggi è un viavai di mezzi e di operai. La svolta che era stata promessa in estate sui lavori per la realizzazione della bretella autostradale della Valtrompia è infine diventata realtà e oggi i campi base di Codolazza, al confine tra Concesio e Villa Carcina, e quello di Sarezzo sono in piena attività. L’opera, stando a quanto afferma Salc, che è l’impresa appaltatrice, «attualmente è stata realizzata per un 15%». Secondo quanto annunciato dal ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita ai cantieri della bretella venerdì scorso, «l’autostrada della Valtrompia sarà pronta all’inizio del 2028».

I cantieri

Attualmente nell’area tra via Mazzini e via Galilei, a Concesio, è in corso un’operazione per deviare i sottoservizi Snam e successivamente qui troverà casa la prima galleria artificiale di 600 metri. Tecnicamente, la bretella è una strada extraurbana secondaria, ma in passato è stata definita autostrada perché, di fatto, i parametri di esecuzione sia della galleria sia dell’asse principale e le dimensioni della carreggiata rispecchiano quelli autostradali.

Poco più in là, al campo base di Codolazza, dovrà iniziare la perforazione di un altro tunnel che passerà sotto la Sp345 in corrispondenza della concessionaria Fiat, prima di entrare nella montagna con una galleria naturale che da Villa Carcina salirà per arrivare fino a Lumezzane. Il territorio di Concesio da un anno a questa parte è fortemente interessato dai cantieri per la bretella.

Concesio spera nelle compensazioni

«Siamo contenti che i lavori siano ripresi con nuovo slancio – afferma il sindaco di Concesio, Agostino Damiolini –. Tuttavia, essendo che il nostro territorio è quello più interessato sia da un punto di vista del consumo di suolo sia per quanto riguarda i disagi alla circolazione, senza però ottenere, a opera compiuta, reali benefici, ci auguriamo che in futuro il ruolo del nostro Comune venga ricordato e tenuto in considerazione e possa portare al riconoscimento di alcune compensazioni dal punto di vista della viabilità interna e dei servizi». Non è la prima volta che il primo cittadino mette sul tavolo la questione.

«Il tema delle compensazioni finora è stato derubricato – aggiunge – ma dev’essere ripreso in considerazione in maniera determinante, tanto più considerando che avremo una galleria artificiale a soli 30 metri dal polo scolastico di San Vigilio». A Sarezzo, dietro la Bonomi, dove ci sarà uno svincolo, Salc ha ricevuto l’ok da Arpa per bonificare e adesso dovrà fare dei disboscamenti.